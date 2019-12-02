Памятник Минину в Нижнем Новгороде отреставрируют за 4 млн рублей

В Нижнем Новгороде планируют отреставрировать памятник Кузьме Минину, который является объектом культурного наследия. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта на работы составила 4,14 млн рублей. Средства выделят из городского, областного и федерального бюджетов на 2019–2020 годы, пишет ИА «НьюсНН».

Специалисты должны будут в течение трех месяцев привести памятник в порядок. Подчеркивается, что все работы должны быть осуществлены согласно действующим нормативным документам и технологиям.

Подрядчика планируют выбрать 9 декабря.

В ноябре в центре Оренбурга торжественно открыли памятник «Толковому словарю живого великорусского языка» Владимира Даля. 27 ноября экспертный совет при Общественной палате РФ признал его лучшим проектом достопримечательности от локальных авторов.