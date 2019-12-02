Частных перевозчиков в Башкирии обяжут использовать терминалы для оплаты

В Республике Башкортостан частных перевозчиков собираются обязать использовать в салонах терминалы для оплаты проезда. Вопрос рассмотрели на оперативном совещании в правительстве республики в понедельник, 2 декабря.

«Мы нашими административными методами поддавливаем наших частных перевозчиков, чтобы они всё же принимали безналичную оплату. Федеральный закон начнет работать в плане санкций с 1 июля 2020 года», — цитирует ИА «Башинформ» главу Башкирии Радия Хабирова.

На сегодняшний день 99% частных перевозчиков в республике не используют в том или ином виде кассовую технику. Даже при наличии терминала его просто не подключают. Хабиров отмечает, что перед властями стоит задача донести до частников, что штрафы в размере 30 тыс. рублей будут для них неподъемными.

Законопроект, который обяжет перевозчиков использовать терминалы для оплаты проезда, подготовил Госкомитет республики. По словам его председателя Тимура Мухаметьянова, в случае неисполнения требований Гостранс вправе будет обратиться в суд с заявлением о прекращении свидетельств, выданных перевозчикам.

Глава Башкирии в свою очередь подчеркнул, что частным перевозчикам дается достаточно длительный период для подготовки к безналичной оплате проезда.

Ранее президент экспертного центра «Движение без опасности» и член общественного совета при Минтрансе Наталья Агре заявила «Известиям», что в России необходимо усилить контроль за коммерческими пассажирскими перевозками, в частности вернуть техосмотр автобусов в ведение ГИБДД.