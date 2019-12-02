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В Подмосковье задержали подозреваемую в организации заказного убийства

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В Московской области полицейские задержали женщину, подозреваемую в организации заказного убийства сестры своего экс-возлюбленного. Об этом 2 декабря сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в Сергиево-Посадском районе. Правоохранители задержали 31-летнюю безработную местную жительницу. По данным следствия, между подозреваемой и потенциальной жертвой ранее сложились личные неприязненные отношения, поскольку предполагаемая жертва была против отношений женщины с ее братом.

Тогда предполагаемая заказчица нашла потенциального исполнителя убийства. Неработающий мужчина принял решение сообщить о готовящемся преступлении в полицию, отмечает «Федеральное агентство новостей». Подозреваемая была задержана при передаче 170 тыс. рублей за якобы совершенное преступление.

На допросе у следователя женщина дала признательные показания, рассказав обо всех обстоятельствах совершенного преступления, уточняет РИАМО. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

29 ноября сообщалось, что жительницу Санкт-Петербурга убили на лестничной клетке в подъезде ради шубы.

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