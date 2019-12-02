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Трое мужчин погибли при пожаре в Иркутске

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В Иркутске двухквартирный дом загорелся из-за короткого замыкания. Три человека погибли.

Возгорание произошло на улице Тимирязева в ночное время. Из квартиры на первом этаже валил дым. По словам соседей, в горящем помещении находились четыре человека. Все они получили ожоги и отравление угарным газом. Медики констатировали смерть троих человек, еще один госпитализирован. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По данным МЧС, в доме проживали квартиросъемщики, накануне пожара они злоупотребляли алкоголем. Причиной пожара стала перегрузка электросети, которая была вызвана тем, что к одному удлинителю подключили три электроприбора, при этом сам удлинитель находился рядом с горючими материалами.

Пожар был ликвидирован в течение 15 минут, площадь возгорания составила 10 кв. м. Материалы по факту произошедшего переданы в следственные органы.

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