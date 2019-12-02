Источник раскрыл содержание итогового коммюнике саммита НАТО

В коммюнике саммита НАТО будет в том числе заявление по России. Его сделают в рамках ранее принятой политической линии «устрашение и диалог», рассказал журналистам источник в ведомстве канцлера ФРГ.

По его словам, документ не станет обычным, как это было принято по итогам саммитов, с упоминаниями всех политических вопросов. Будет принята Лондонская декларация на двух страницах, отметил источник. В ней будет сказано о приверженности трансатлантическому партнерству.

«Там есть и заявление по России по линии «устрашение и диалог», которая давно действует в рамках НАТО в отношении России», — цитирует его в понедельник, 2 декабря, «РИА Новости».

Саммит глав государств и правительств 29 стран Североатлантического альянса пройдет в Лондоне 3–4 декабря.

В конце ноября стало известно, что Германия с 2021 года будет платить взносы в общий бюджет НАТО на уровне Соединенных Штатов: доля ФРГ повысится с текущих 14,8% до 16,35%, в то время как доля США сократится до 16,35% с 22,1%.

Также канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала увеличить расходы Германии на оборону до 1,5% ВВП к 2024 году и до 2% к началу 2030 года.