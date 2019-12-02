Канатная дорога через реку Урал в Оренбурге закрылась до апреля

Работа оренбургской канатной дороги через реку Урал приостановлена до весны. Причина не указана, но, скорее всего, фуникулеры переходят на сезонный график.

В обслуживающей компании «Южураллифтремонт+» не уточнили дату следующего запуска. Предположительно, это произойдет в апреле. В связи с закрытием канатного спуска к Уралу остался единственный способ попасть из центра Оренбурга в Зауральную рощу — через Елизаветинские ворота, отмечает РИА «Оренбуржье».

Как сообщалось в сентябре, канатная дорога от Советской площади до парка «Алые паруса» с остановкой у Петровского острова в Воронеже обойдется частным инвесторам в 350 млн рублей. Это предварительная стоимость и приблизительный маршрут.