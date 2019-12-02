Прямой эфир

Канатная дорога через реку Урал в Оренбурге закрылась до апреля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Работа оренбургской канатной дороги через реку Урал приостановлена до весны. Причина не указана, но, скорее всего, фуникулеры переходят на сезонный график.

В обслуживающей компании «Южураллифтремонт+» не уточнили дату следующего запуска. Предположительно, это произойдет в апреле. В связи с закрытием канатного спуска к Уралу остался единственный способ попасть из центра Оренбурга в Зауральную рощу — через Елизаветинские ворота, отмечает РИА «Оренбуржье».

Как сообщалось в сентябре, канатная дорога от Советской площади до парка «Алые паруса» с остановкой у Петровского острова в Воронеже обойдется частным инвесторам в 350 млн рублей. Это предварительная стоимость и приблизительный маршрут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Нижегородском кремле нашли древнейший в России фуникулер
Власти Владивостока вновь хотят строить канатную дорогу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019