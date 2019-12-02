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Выплаты за третьего ребенка увеличат в Хабаровском крае

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С 2020 года в Хабаровском крае планируют увеличить ежемесячную выплату за третьего и последующего ребенка. Размер пособия превысит 15,2 тыс. рублей.

По данным министерства социальной защиты населения, выплата полагается родителям, у которых третий или последующий ребенок был рожден или усыновлен после 31 декабря 2012 года. Для получения пособия среднедушевой доход в такой семье не превышает среднедушевой доход населения в Хабаровском крае. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Также в ведомстве уточнили, что обязательным условием является совместное проживание детей с родителем, который обратился за выплатой. Пособие выплачивается до достижения ребенком возраста трех лет.

На текущий момент ежемесячная выплата составляет 14,1 тыс. рублей. Ее получают более 11 тыс. семей. В 2020 году на выплату пособий направят порядка 1,6 млрд рублей.

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