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Жители села в Карелии скинулись на главную новогоднюю елку

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Жители села Надвоицы в Карелии решили своими силами создать себе новогоднее настроение. Они собрали деньги на покупку качественной искусственной елки, которая будет установлена в центре населенного пункта.

По словам жителей села, им надоело ходить «с протянутой рукой» и ждать появления дерева. Они решили объявить народный сбор средств, который уже к вечеру 1 декабря был успешно закрыт, пишет ИА FlashNord.

Вместо планируемых 47 тыс. рублей удалось собрать 64 тыс. рублей. При этом «скинулись» и бывшие жители поселка, которые переехали оттуда в другие регионы. Теперь осталось согласовать установку елки с сельской администрацией.

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