Не менее 15 человек погибли в Чили при падении автобуса в овраг

По меньшей мере 15 человек погибли, 21 получили ранения в результате падения автобуса в овраг на севере Чили. Об этом 2 декабря сообщила радиостанция BioBioChile.

Авария произошла вечером 1 декабря неподалеку от города Тальталь. Водитель транспортного средства не справился с управлением из-за чего автобус упал в овраг. По данным радиостанции, в салоне автобуса находились 50 человек.

Пострадавших доставили в больницу Тальталя. На месте инцидента работают спасатели. Полиция начала расследование.

Ранее, 1 декабря в Мексике автобус со спортсменами врезался в грузовик и перевернулся. В результате ДТП пострадали 40 человек.