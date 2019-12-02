Прямой эфир

Нацбанк Таджикистана опроверг угрозу прекращения переводов из России с 3 декабря

0
Фото: REUTERS/Nozim Kalandarov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальный банк Таджикистана (НБТ) не будет останавливать все трансграничные переводы, в том числе из России, без открытия банковского счета в связи с запуском Национального процессингового центра (НПЦ) по переводу денежных средств с 3 декабря. Три основные российские платежные системы уже подключены к НПЦ, сообщили в понедельник, 2 декабря, в пресс-службе НБТ.

Единым фродом: в России появится система по борьбе с воровством денег
Централизованное решение для банков и платежных систем планируют запустить на базе НСПК

Из четырех основных систем переводов, относящихся к России и работающих с кредитными организациями Таджикистана, три уже подписали соглашения и продолжат работать в прежнем режиме, передает НСН со ссылкой на «Интерфакс». «Три основные системы денежных переводов, а именно Unistream, Western Union и Contact, уже подписали соответствующие соглашения и подключились к Национальному процессинговому центру», — цитирует сообщение ТАСС.

Никаких проблем с новой системой не обнаружено. Она начнет функционировать в стране с 3 декабря, о чем все партнеры были осведомлены заранее. В тестовом режиме НПЦ начал работать в нескольких банках и кредитных организациях Таджикистана с начала октября 2019 года.

Основной целью создания НПЦ является повышение эффективности системы денежных переводов и прозрачности операций, а также минимизация операционных рисков. Функционирование центра направлено на обеспечение стабильности финансово-банковского сектора и создание предпосылок для безопасных денежных переводов в стране.

В результате переговоров с иностранными платежными системами комиссия на большую часть объема (около 80%) денежных переводов снизилась с 1,5% до 1,0%. Это значительно сокращает затраты отправителей и получателей денежных переводов. НБТ также уверяет всех участников рынка платежных систем, что в процессе создания центра были максимально учтены интересы всех заинтересованных сторон.

Ранее в этот же день газета «Коммерсант» написала, что денежные переводы из России в Таджикистан могут быть прекращены 3 декабря из-за того, что системы переводов не подключились к НБТ напрямую.

Отмечалось, что переговоры регуляторов обеих стран и участников рынка шли всю минувшую неделю, но сторонам не удалось прийти к договоренности, сообщает телеканал «360».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотрудники ФСБ и МВД перекрыли нелегальный канал вывода денег за рубеж
Российские банки объединятся в борьбе с сомнительными переводами

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019