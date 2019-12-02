Нацбанк Таджикистана опроверг угрозу прекращения переводов из России с 3 декабря

Национальный банк Таджикистана (НБТ) не будет останавливать все трансграничные переводы, в том числе из России, без открытия банковского счета в связи с запуском Национального процессингового центра (НПЦ) по переводу денежных средств с 3 декабря. Три основные российские платежные системы уже подключены к НПЦ, сообщили в понедельник, 2 декабря, в пресс-службе НБТ.

Из четырех основных систем переводов, относящихся к России и работающих с кредитными организациями Таджикистана, три уже подписали соглашения и продолжат работать в прежнем режиме, передает НСН со ссылкой на «Интерфакс». «Три основные системы денежных переводов, а именно Unistream, Western Union и Contact, уже подписали соответствующие соглашения и подключились к Национальному процессинговому центру», — цитирует сообщение ТАСС.

Никаких проблем с новой системой не обнаружено. Она начнет функционировать в стране с 3 декабря, о чем все партнеры были осведомлены заранее. В тестовом режиме НПЦ начал работать в нескольких банках и кредитных организациях Таджикистана с начала октября 2019 года.

Основной целью создания НПЦ является повышение эффективности системы денежных переводов и прозрачности операций, а также минимизация операционных рисков. Функционирование центра направлено на обеспечение стабильности финансово-банковского сектора и создание предпосылок для безопасных денежных переводов в стране.

В результате переговоров с иностранными платежными системами комиссия на большую часть объема (около 80%) денежных переводов снизилась с 1,5% до 1,0%. Это значительно сокращает затраты отправителей и получателей денежных переводов. НБТ также уверяет всех участников рынка платежных систем, что в процессе создания центра были максимально учтены интересы всех заинтересованных сторон.

Ранее в этот же день газета «Коммерсант» написала, что денежные переводы из России в Таджикистан могут быть прекращены 3 декабря из-за того, что системы переводов не подключились к НБТ напрямую.

Отмечалось, что переговоры регуляторов обеих стран и участников рынка шли всю минувшую неделю, но сторонам не удалось прийти к договоренности, сообщает телеканал «360».