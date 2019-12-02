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Ставропольские воздухоплаватели борются за премию «Живу спортом»

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Участниками всероссийского конкурса «Живу спортом» стали пилоты воздушных шаров из Железноводска. Общий призовой фонд конкурса — 1,5 млн рублей. Деньги распределят между победителями в виде грантов.

Как сказал NewsTracker глава федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев, в случае победы деньги гранта пойдут на строительство нового аэростата. Он будет предназначен специально для воздушного биатлона.

Агентство напоминает, что этот вид спорта придумали на Ставрополье. Пилоты воздушного шара стреляют из лазерного оружия по целям на земле. Первые соревнования по этой дисциплине были проведены в 2014 году.

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