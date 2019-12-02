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МЧС предупредило жителей Сахалина о сильном снеге и урагане

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Циклон изменит погоду в Сахалинской области. МЧС предупреждает местных жителей о сильном снеге и порывах ветра до 35 м/с.

По прогнозам синоптиков, ухудшение погоды ожидается 3 и 4 декабря. В регионе пройдет сильный снег, особенно много осадков выпадет во вторник в восточных районах. При метели видимость будет составлять менее 500 м. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

В ночь на 4 декабря ветер усилится до 33–35 м/с.

В администрации районов направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию на непогоду. Местным жителям не рекомендуется покидать населенные пункты без особой необходимости, в том числе отложить туристические выезды и охоту. В городах и селах необходимо остерегаться обрыва проводов и падения деревьев или элементов строений.

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