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Сербский посол назвал тему шпионского скандала с Россией закрытой

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Белград считает историю «шпионского скандала» с Москвой завершенной. Об этом в понедельник, 2 декабря, заявил посол Сербии в Москве Милослав Лазански.

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«Насколько мне известно, Сербия считает эту тему закрытой», — сказал он «Интерфаксу», отвечая на вопрос, будет ли ситуация обсуждаться на встрече президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича, запланированной на 4 декабря.

22 ноября член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заявил, что противники власти в Сербии постарались разыграть «шпионскую карту» накануне визита сербского лидера Александра Вучича в Россию, чтобы испортить отношения стран. Эта история, по его словам, «дурно пахнет».

20 ноября Вучич приказал расследовать дело о якобы попытке российского разведчика завербовать сербского офицера. На видео, которое появилось в YouTube 17 ноября, можно разглядеть, как мужчина, предположительно подполковник российской армии, передает пакет с деньгами высокопоставленному сербскому чиновнику.

В Кремле заявили, что «нужно разобраться» в инциденте с российским шпионом в Белграде, выразив надежду, что произошедшее не отразится на отношениях двух стран.

По словам сербского лидера, инцидент не повлияет на двусторонние отношения. Он добавил, что сотрудники Агентства информационной безопасности Сербии знали о деятельности в стране разведчика из России, но видеозапись его встречи с отставным сербским подполковником сделали не они. Президент пояснил, что сербский подполковник на пенсии встретился с российским подполковником Клебаном в белградском районе Земун 24 декабря 2018 года.

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