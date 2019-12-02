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Расторгнут инвестконтракт на освоение игорной зоны «Янтарная»

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Власти Калининградской области расторгли контракт с инвестором на дальнейшее освоение игорной зоны «Янтарная». Компания не успевает выполнять свои обязательства по объему вложений, сообщил губернатор Антон Алиханов РИА Новости.

По словам главы региона, сейчас формируется окончательное предложение для других инвесторов, готовых строить игорные заведения либо сопутствующую инфраструктуру.

Алиханов признал, что проект игорной зоны сложный, его нельзя назвать абсолютно успешным. В нем поменялась компания, и права были переуступлены. По этому контракту было вложено порядка 3 млрд рублей.

Как напоминает Калининград.Ru, первое казино в «Янтарной» открылось в феврале 2017 года. Заведение получило название Sobranie и стало самым большим в Европе. Так, его площадь составляет 18 тыс. кв. м.

Разрешение на организацию игорной деятельности получило ООО «Юни Гейминг Компани». В перспективе в игорной зоне должен был появиться развлекательно-туристический центр с медцентром с минеральными водами, отелями и спа-салонами.

Однако в ноябре 2018 года стало известно, что у основного инвестора возникли сложности.

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