Парламент Азербайджана принял обращение к президенту о своем роспуске

Национальное собрание Азербайджана (Милли Меджлис) приняло обращение к президенту республики Ильхаму Алиеву о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов в законодательный орган.

Данную инициативу поддержали 99 депутатов, один проголосовал против, один воздержался, еще один не проголосовал. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает ТАСС.

С инициативой о роспуске выступили депутаты от правящей партии «Новый Азербайджан», которые составляют парламентское большинство. Свое решение они объяснили необходимостью поддержать курс реформ главы государства, изменение законодательной власти и кадрового обновления состава парламента, сообщается на сайте партии.

Новый Азербайджан — правящая партия, насчитывающая 725 тыс. членов (на ноябрь 2018-го). С 1995 года ее представители занимают большинство мест в Милли Меджлисе.

22 ноября президент России Владимир Путин наградил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву орденом Дружбы за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.