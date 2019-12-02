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Военно-Грузинскую дорогу закрыли для проезда грузовиков

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Фото: МЧС РФ/15.mchs.gov.ru
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Военно-Грузинскую дорогу, соединяющую Россию со странами Закавказья, закрыли для грузовиков из-за непогоды. Закрыт участок Владикавказ–Ларс в направлении на выезд из РФ.

Ограничения касаются только большегрузов. Легковые автомобили пропускают свободно, уточняет телеканал «Звезда».

Ограничения введены в связи с отсутствием возможности обеспечения безопасного движения, отметили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по республике Северная Осетия. Ведомство призвало воздержаться от поездок на выезд из России в сторону Закавказья.

На одной из полос дорожного полотна образовалась плотная пробка из грузовиков.

27 ноября сообщалось, что в Астраханской области ушла под воду понтонная переправа через реку Кигач. Ее перекрыли для проведения восстановительных работ. Использовать мост нельзя.

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