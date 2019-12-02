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Двухлетний ребенок получил травмы в ДТП под Рязанью

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Крупное ДТП произошло в селе Дядьково Рязанского района. Пострадали четыре человека, в том числе двухлетняя девочка.

Как пишет РИА «7 новостей» со ссылкой на УМВД по Рязанской области, вечером в воскресенье, 1 декабря, водитель Nissan Qashqai не справилась с управлением и врезалась в BMW X1.

В итоге травмы получили оба водителя, пассажир Nissan, а также маленькая пассажирка BMW. Все они госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.

Ранее сообщалось, что у города Гусь-Хрустальный на трассе Владимир–Рязань в ДТП попал школьный автобус. Четверо детей были госпитализированы.

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