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На ВДНХ пройдет форум «Здоровая Москва»

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru/Максим Денисов
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Москвичей пригласили на XVIII ассамблею «Здоровая Москва», которая пройдет на ВДНХ с 16 по 19 января 2020 года. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщается на сайте мэра столицы.

В рамках ассамблеи в павильоне № 75 запланировано свыше 90 дискуссий о жизни в мегаполисах. Ожидается, что на форуме выступят около 200 экспертов из разных стран. В частности, на ассамблее обсудят цифровизацию здравоохранения, новые формы организации медицинской помощи, превентивную медицину, отмечает REGNUM.

Кроме того, врачи расскажут о здоровом образе жизни, правильном питании, способах снижения веса, а также о том, как избежать стресса на работе, сообщает «Федеральное агентство новостей». Помимо этого, для горожан проведут выставку достижений московской медицины. Также будут работать стенды ведущих лечебных городских учреждений, пройдут открытые лекции и мастер-классы.

По прогнозам организаторов, мероприятие посетят больше 30 тыс. гостей. По словам руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, особенностью мероприятия является то, что впервые в программу включены мероприятия не только для специалистов, но и для тех, чья профессиональная деятельность не связана с медициной, отмечает «Москва 24».

2 ноября сообщалось, что американские ученые впервые смогли создать на 3D-принтере идентичный натуральному образец человеческой кожи с кровеносными сосудами.

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