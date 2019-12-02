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Семьям с инвалидами в Казани выплатят 1 млн рублей

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В Казани 273 семьи, где есть инвалиды, получат материальную помощь на общую сумму 1 млн рублей. Выплаты запланированы в рамках Декады инвалидов.

Деньги получат семьи, имеющие двух и более детей-инвалидов, семьи, где родители-инвалиды воспитывают несовершеннолетних детей, одинокие матери с ограниченными возможностями здоровья, матери-инвалиды, воспитывающие несовершеннолетних.

Одиноким инвалидам помогут с уборкой квартиры и придомовой территории, окажут парикмахерские услуги, пишет Inkazan.ru.

С 1 по 10 декабря в различных районах столицы Татарстана пройдут благотворительные акции, фестивали, ярмарки вакансий, мастер-классы, круглые столы и концерты. В декабре ежедневные сеансы иппотерапии для 20 человек будет проводить конно-спортивный комплекс «Казань».

Начнут декаду гала-концертом фестиваля «Добрая волна» в Деревне Универсиады. На одной сцене с известными артистами выступят воспитанники детских домов, дети без попечения родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас в Казани насчитывается 87 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья. Из них 5 тыс. — это дети.

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