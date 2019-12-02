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Жителей Хабаровска будут судить за снятие 1,3 млн рублей с чужого вклада

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Троих жителей Хабаровска обвиняют в мошенничествах с чужими банковскими вкладами. Подсудимые подделывали документы клиентов банка и снимали деньги.

По данным следствия, злоумышленники находили информацию о людях, которые имеют крупные вклады, изготавливали их фальшивые документы для обналичивания денег, а также подделывали доверенности. Для визита в банк они искали посредников, которым предлагали вознаграждение. При этом посредники были уверены, что имеют дело с настоящими владельцами вкладов. Об этом пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Первое обналичивание прошло успешно, подсудимые получили 1,3 млн рублей. Со второго вклада нарушители планировали снять 2,3 млн рублей, однако участник преступной схемы не пришел в банк на первую назначенную встречу. Во время второй встречи сотрудник банка заподозрил неладное и обратился в правоохранительные органы.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и «Покушение на мошенничество». Материалы направлены в суд.

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