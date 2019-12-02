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Сиквел «Холодного сердца» возглавил российский кинопрокат

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Фото: WDSSPR
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Продолжение мультфильма «Холодное сердце» возглавило российский кинопрокат по итогам выходных. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.ru от 2 декабря.

Согласно информации сервиса, мультфильм «Холодное сердце – 2» заработал в России за первые выходные 883 млн рублей. Главные героини ленты, как и в первой части, — принцессы Анна и Эльза — покидают свое королевство, чтобы раскрыть тайну магических способностей Эльзы. Сборы в США и Канаде составили $123,7 млн, сообщает телеканал «360».

Вторая строчка по сборам — 113 млн рублей — досталась детективу режиссера Райана Джонсона «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом в главной роли.

На третьем месте разместилась драматическая лента Джеймса Мэнголда «Ford против Ferrari». Сборы картины составили 78,5 млн рублей по итогам третьих прокатных выходных, пишет «Газета.ру».

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