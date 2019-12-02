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Все ледовые переправы открыли на трассе «Вилюй» в Якутии

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На федеральной трассе А-331 «Вилюй» открыли все ледовые переправы в Якутии. Проезд доступен для автомобилей легче 4 т.

Открытие переправ проводилось поэтапно в зависимости от погодных условий и состояния льда. На текущий момент запущены переправы в районе Верхневилюйска, сел Устье, Кюндядя и Крестях. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

В зависимости от текущего состояния ледовых переправ в дальнейшем планируется повышать их грузоподъемность. Возле Верхневилюйска и села Кюндядя проезд для автомобилей до 10 т откроют 8 декабря.

Автомобилистам рекомендуют соблюдать рекомендации по разрешенной грузоподъемности.

26 ноября в Якутии грузовик провалился под лед на переправе Хатассы–Павловск. По предварительной версии, транспортное средство превысило допустимую грузоподъемность. Два человека погибли.

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