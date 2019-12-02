Каток не могут залить на ипподроме в Татарстане из-за погоды

В городе Мамадыш в Татарстане откладывается начало сезона массового катания на коньках на открытом воздухе. Каток на ипподроме пока не готов к приему посетителей.

По словам директора «Стадиона-ипподрома» Алексея Минькина, которые приводит ИА «Татар-информ», сотрудники ипподрома пробовали заливать каток, но вода уходит в землю, поскольку та не промерзла.

Сезон массового катания планируют открыть только к середине декабря, если позволят погодные условия.

Днем 2 декабря в Мамадыше –5 градусов, но к пятнице, 6 декабря, обещают оттепель, 0 градусов и небольшой дождь.