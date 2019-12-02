Женщина погибла в ДТП в Башкирии

В Альшеевском районе Республики Башкортостан при опрокидывании машины погибла женщина-пассажирка. Об этом сообщает ГИБДД по республике.

Авария произошла в воскресенье, 1 декабря, на автодороге Чимшы–Аксеново–Киргиз-Мияки. По данным ведомства, 68-летний водитель Mitsubishi АSX потерял управление, машина опрокинулась в кювет, пишет «МедиаКорСеть».

В результате дорожно-транспортного происшествия жена водителя получила различные травмы, от которых скончалась на месте.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

2 декабря сообщалось, что Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны. Об этом заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.