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Школьникам в Приморье продлили «каникулы» после разлива ртути

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В школе села Хороль Приморского кря, где произошел разлив ртути, проведут повторные замеры. Ученики смогут вернуться на занятия 4 декабря.

Занятия были приостановлены после инцидента с банкой ртути. Ребенок принес опасный металл и раздавал шарики другим детям. Школьников эвакуировали, а затем отправили по домам. В учреждении были проведены демеркуризационные мероприятия. Первые замеры не показали наличия паров ртути в школе. Однако специалисты намерены провести еще один замер. Об этом сообщает Vostokmedia.

Ученики вернутся на занятия 4 декабря. Пока они выполняют домашние задания дистанционно и получают рекомендации от учителей.

Ранее сообщалось, что после инцидента с ртутью в больницу обратился один из учеников, однако медики исключили отравление парами ртути.

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