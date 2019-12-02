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Три человека погибли в ДТП в Амурской области

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В Амурской области проводится проверка по факту ДТП, жертвами которого стали три человека. Один человек госпитализирован.

Авария произошла на территории Зейского района. По данным ГИБДД, произошло столкновение автомобилей Toyota и SsangYong. Очевидцы утверждают, что один из автомобилей вышел на обгон, что и спровоцировало ДТП.

На месте происшествия скончались два человека. Еще двоих доставили в больницу, один из них скончался. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

2 декабря Госавтоинспекция России озвучила прогноз на рост уровня смертности на дорогах страны. Согласно данным ведомства, с начала года произошло порядка 146 тыс. ДТП, в них погибло более 15 тыс. человек.

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