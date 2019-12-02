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В кабинете Эрдогана анонсировали его встречу с Путиным в январе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в первой декаде января. Они собираются обсудить двусторонние отношения и региональную повестку, сообщил в понедельник, 2 декабря, член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.

Встреча состоится в Турции, рассказал Сафи «РИА Новости». Среди тем, которых коснутся Путин и Эрдоган, будут в том числе поставки С-400 и ситуация в Сирии.

15 ноября официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калы анонсировал визит Путина в Турцию в январе.

Тремя днями ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков допустил встречу двух президентов в январе по случаю запуска газопровода. Тогда он отметил, что визит состоится, если главы государств сочтут его необходимым, тем более что контакты между ними организуются довольно быстро.

9 ноября между главами двух государств состоялся телефонный разговор. Путин и Эрдоган приветствовали итоги первого заседания сирийского конституционного комитета в Женеве и подтвердили стремление способствовать межсирийскому политическому диалогу.

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