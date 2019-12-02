Волгоградские активисты просят вернуть региону московское время

В Волгоградской области снова активно обсуждается инициатива о возвращении региона в московский часовой пояс. Она принадлежит представителям фракции КПРФ в областной думе, которые поддерживают предложение местных общественных организаций о пересмотре итогов референдума о местном времени 2018 года.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру», глава фракции коммунистов в региональном парламенте Тамара Головачева пообещала добиться включения этого вопроса в повестку дня.

Впрочем, полагают наблюдатели, инициатива о возвращении Волгоградской области в московский часовой пояс, скорее всего, не наберет большинства. Дело в том, что новый состав облдумы контролируется единороссами, которые выступают против этого.

Кроме того, отмечает агентство, пересмотреть результаты референдума можно только с помощью другого референдума, который можно провести лишь через два года.