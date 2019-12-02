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ГИБДД Москвы призвала родителей убрать детские самокаты до весны

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Госавтоинспекция Москвы просит родителей убрать самокаты детей до весны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства в понедельник, 2 декабря.

Собеседник агентства объяснил, что пользоваться самокатами и велосипедами в зимнее время опасно для жизни детей. Возвращать их в повседневную жизнь нужно с наступлением устойчивой теплой погоды.

1 ноября стало известно, что Минтранс России подготовил проект новых правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев. В частности, предложено ввести новые дорожные знаки — «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Лица на средствах индивидуальной мобильности», «Кроме лиц на средствах индивидуальной мобильности».

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