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Катки, горки и лыжные трассы откроют в омских парках

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В парке 300-летия Омска готовятся к Новому году, сообщает пресс-служба мэрии. Рабочие зальют каток, сделают горки высотой в 7 и 3 м и проложат лыжную трассу. Открытие запланировали на середину декабря.

В парке «Зеленый остров» продолжает работать этнопарк «Ферма». Там омичи смогут искупаться в курильском чане с горячей водой. В ближайшее время на территории парка начнет работать бесплатный каток, передает ИА «Город55».

Массовое открытие елочных базаров в Омске ожидается к середине декабря. Всего будут работать 107 точек. Наибольшая концентрация мест продажи будет находиться в Ленинском округе.

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