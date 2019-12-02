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Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу в Братиславе

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Очередная встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана с целью продолжения переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта пройдет 4 декабря в Братиславе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Армении в понедельник, 2 декабря.

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«4 декабря в Братиславе на полях 26-го саммита глав МИД стран – участниц ОБСЕ при участии и посредничестве сопредседателей Минской группы планируется встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова», — отметила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Нагорный Карабах — административно-территориальное образование, расположенное в Закавказье между Азербайджаном и Арменией. Регион является предметом этнополитического конфликта в Закавказье между азербайджанцами и армянами.

Соглашение о прекращении военных действий в зоне конфликта в Карабахе было достигнуто между Баку и Ереваном 12 мая 1994 года. Ситуация обострилась в апреле 2016 года. Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах со стороны Армении, при этом армянское ведомство сообщило о «наступательных действиях» с азербайджанской стороны.

29 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились продолжать прямой диалог по Нагорному Карабаху. Как отмечается в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ и глав МИД двух стран, встреча прошла «в позитивной и конструктивной обстановке и позволила представителям стран «прояснить свои позиции» по вопросу урегулирования.

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