Фура полностью сгорела во время ДТП под Челябинском

Крупное ДТП с участием двух грузовых машин произошло в Челябинской области в ночь на 2 декабря. В результате столкновения одна фура полностью сгорела. Водители транспортных средств в аварии не пострадали.

Как пишет сайт «Первого областного» со ссылкой на пресс-службу АО «УралАвтодор», ДТП произошло на 1825-м км трассы М-5. Столкнулись бензовоз «КамАЗ» и большегруз марки Mercedes. Водитель последнего остановился на проезжей части и включил аварийный сигнал. Водитель следующего за ним «КамАЗа» отвлекся в этот момент, из-за чего произошло столкновение.

Несмотря на то что наезд был попутным, одна из фур вспыхнула, и через некоторое время от автомобиля остался лишь металлический каркас.

Около часа движение на трассе было реверсивным. Чтобы восстановить его полностью, специалистам потребовалось примерно пять часов. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД по Челябинской области.

1 декабря в Забайкалье пассажирский автобус Сретенск–Чита упал с моста в 60 км от Сретенска. 19 человек, включая водителя, погибли. Еще 22 человека получили травмы.