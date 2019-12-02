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Зоопарк закрывают в Нижнем Тагиле

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С понедельника, 2 декабря, в Нижнем Тагиле закрылся частный зоопарк «Гринпол». Судьба нескольких десятков животных и птиц зоопарка пока не определена.

Как рассказала ТагилСити.Ру директор зоопарка Оксана Полякова, «Гринпол» основали в 2012 году. Планировалось его расширение, для чего был подобран участок площадью 2 га.

В связи с законом, запрещающим размещение зоопарков в частном секторе, «Гринпол» должен был переехать из поселка Николо-Павловского. Однако участок, имевший ранее сельхозназначение, стал считаться участком под культурное развитие, зверинцы и цирки. Его стоимость возросла в 1 тыс. раз, до 26 млн рублей. Теперь животных должны передать в другие парки или в частные руки.

Агентство в этой связи напоминает историю парка львов «Тайган», расположенного в Крыму. Администрации поступают иски с требованиями снесения парка, гостиницы и кафе на его территории. В парки в настоящий момент проживают десятки животных, в том числе внесенных в Красную книгу России. Петицию в защиту парка подписали более 136 тыс. человек.

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