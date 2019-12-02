Башенный кран может обрушиться на стройплощадке в Курске

В Курске на стройплощадке на пересечении улиц Дзержинского и Советской может обрушиться башенный кран. Этого не исключили в городском управлении ГО и ЧС.

По словам замглавы ведомства Виталия Разарева, кран долгое время не эксплуатировался, электрооборудование разукомплектовано, собственник за состоянием крана не следит. Объект необходимо демонтировать как можно скорее.

Между тем в компании «Росстройинвест-Омега», которая занимается строительством на этом участке, «Курской правде» сказали, что кран на самом деле находится в хорошем состоянии и безопасности не угрожает. Демонтаж может занять полгода, поскольку необходимо заказывать новые комплектующие и восстанавливать работоспособность механизмов. К тому же стоимость работ может составить около 1,5 млн рублей.

Агентство поясняет, что речь идет о кране, расположенном на площадке с долгостроем. Стоящий там дом должны снести по решению курского Арбитражного суда. Его строительство не ведется уже несколько лет. Объект признали самовольной застройкой.