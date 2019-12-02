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В Брянской области в реке обнаружили тела трех детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Брянской области возбудили уголовное дело после обнаружения трех тел несовершеннолетних детей в реке Ипуть. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного управления СК РФ в понедельник, 2 декабря.

«Вечером 1 декабря 2019 года в городе Сураже Брянской области в реке Ипуть обнаружены несовершеннолетние местные жители 2006, 2007 и 2008 годов рождения без признаков жизни и видимых телесных повреждений», — сказано в сообщении.

По версии следствия, дети вышли на неокрепший лед, что и стало причиной трагедии. Отмечается, что правоохранители провели осмотр места происшествия, а также назначили необходимые судебные экспертизы.

Накануне в Саратовской области в замерзшей реке было обнаружено тело младенца. По предварительным данным, оно находилось в воде около месяца.

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