15 человек погибли при обрушении стены на юге Индии из-за ливней

Минимум 15 человек погибли после обрушения стены из-за сильного дождя в штате Тамилнада на юге Индии в городе Коимбатуре, передает New Delhi Television в понедельник, 2 декабря.

Как сообщили местные власти, в настоящий момент проводятся все необходимые меры по спасению людей, попавших под обломки стены. Кроме этого, правительство штата объявило о помощи в размере 400 тыс. рупий (примерно €5 тыс.) для семей погибших.

В связи с погодными условиями в ряде городов закрыты учебные заведения.

В столице штата Ченнаи создано 176 центров помощи, где пострадавшим может быть оказана срочная помощь.

Как сообщает телеканал, за последние несколько дней из-за ливневых дождей погибли еще три человека.

Метеорологи предупредили, что в ближайшие дни дожди продолжатся.

24 ноября в Италии из-за оползня обрушился участок высокогорной автомагистрали длиной 30 м вдоль виадука у затопленного прибрежного города Савона. Причиной оползней стали проливные дожди, которые обрушились на регион в выходные дни.