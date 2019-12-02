Прямой эфир

15 человек погибли при обрушении стены на юге Индии из-за ливней

0
Фото: ANI
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минимум 15 человек погибли после обрушения стены из-за сильного дождя в штате Тамилнада на юге Индии в городе Коимбатуре, передает New Delhi Television в понедельник, 2 декабря.

Подлили воды: в России считают ущерб от ноябрьских паводков
Наводнение отступило от большинства населенных пунктов, но на Северо-Запад идет новый циклон

Как сообщили местные власти, в настоящий момент проводятся все необходимые меры по спасению людей, попавших под обломки стены. Кроме этого, правительство штата объявило о помощи в размере 400 тыс. рупий (примерно €5 тыс.) для семей погибших.

В связи с погодными условиями в ряде городов закрыты учебные заведения.

В столице штата Ченнаи создано 176 центров помощи, где пострадавшим может быть оказана срочная помощь.

Как сообщает телеканал, за последние несколько дней из-за ливневых дождей погибли еще три человека.

Метеорологи предупредили, что в ближайшие дни дожди продолжатся.

24 ноября в Италии из-за оползня обрушился участок высокогорной автомагистрали длиной 30 м вдоль виадука у затопленного прибрежного города Савона. Причиной оползней стали проливные дожди, которые обрушились на регион в выходные дни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В АТОР рассказали о влиянии наводнения на популярность Венеции
Территорию опережающего развития создали в пострадавшем от паводка Тулуне

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019