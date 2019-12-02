Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 декабря

В Москве в понедельник, 2 декабря, ожидается переменная облачность и от –1 до –3 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура прогреется до –1 градуса, ночью упадет до –6.

При этом синоптики не исключают осадков в виде снега.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Кроме того, москвичей предупредили о гололедице.

27 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о том, что устойчивый снежный покров в столичном регионе сформируется в начале календарной зимы.