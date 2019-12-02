Россия призвала НАТО пересмотреть сложившиеся отношения

Россия предложила НАТО пересмотреть двусторонние отношения ради решения серьезных военных вопросов. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

В интервью британскому телеканалу Channel 4 дипломат отметил, что Россия никому не угрожает и не наращивает свои силы у границ западных стран, как это делает НАТО вблизи российских рубежей.

Также Келин указал, что между альянсом и Москвой есть определенные разногласия и РФ не готова по ряду вопросов следовать линии Вашингтона, Лондона и других государств, так как имеет собственные интересы.

«Наше послание (НАТО) очень простое. Давайте пересмотрим текущую ситуацию, так как Россия не угрожает НАТО <…> Политические разногласия не имеют никакого отношения к серьезным военным вопросам», — указал посол.

29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы или агрессивных действий со стороны России, но рассматривает Москву как «стратегический вызов».

Позже в интервью France 24 он назвал РФ одной из главных угроз НАТО.

Схожие слова прозвучали и от министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. По его мнению, Россия является реальной угрозой для НАТО и шаг за шагом тестирует решимость Запада.

Все заявления сделаны в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Лондоне с 3 по 4 декабря.

В Москве не раз отмечали, что страны альянса используют надуманную «российскую угрозу» для наращивания сил у границ РФ.