Прямой эфир

Россия призвала НАТО пересмотреть сложившиеся отношения

0
Фото: TASS/PA Images
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия предложила НАТО пересмотреть двусторонние отношения ради решения серьезных военных вопросов. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Не НАТО мусорить: альянс переживает сильнейший раскол в своей истории
На пороге 70-летия организация всё меньше способна адекватно реагировать на новые угрозы

В интервью британскому телеканалу Channel 4 дипломат отметил, что Россия никому не угрожает и не наращивает свои силы у границ западных стран, как это делает НАТО вблизи российских рубежей.

Также Келин указал, что между альянсом и Москвой есть определенные разногласия и РФ не готова по ряду вопросов следовать линии Вашингтона, Лондона и других государств, так как имеет собственные интересы.

«Наше послание (НАТО) очень простое. Давайте пересмотрим текущую ситуацию, так как Россия не угрожает НАТО <…> Политические разногласия не имеют никакого отношения к серьезным военным вопросам», — указал посол.

29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы или агрессивных действий со стороны России, но рассматривает Москву как «стратегический вызов».

Позже в интервью France 24 он назвал РФ одной из главных угроз НАТО.

Схожие слова прозвучали и от министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. По его мнению, Россия является реальной угрозой для НАТО и шаг за шагом тестирует решимость Запада.

Все заявления сделаны в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Лондоне с 3 по 4 декабря.

В Москве не раз отмечали, что страны альянса используют надуманную «российскую угрозу» для наращивания сил у границ РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Франция обвинила США в навязывании вооружения странам НАТО
США призвали страны НАТО увеличить оборонные расходы к 2024 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019