Трамп обсудил с Нетаньяху угрозу со стороны Ирана

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 1 декабря, провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, на которых они обсудили Иран и другие двусторонние вопросы. Об этом в понедельник сообщил в Twitter представитель Белого дома Джадд Дир.

«Лидеры обсудили угрозу со стороны Ирана, а также другие двусторонние и региональные вопросы», — написал он.

Today, @POTUS @realDonaldTrump spoke with @IsraeliPM @netanyahu of Israel. The leaders discussed the threat from Iran, as well as other critical bilateral and regional issues. — Judd Deere (@JuddPDeere45) 2 декабря 2019 г.

Последний разговор Трампа и Нетаньяху состоялся 14 сентября, тогда они обсудили возможность заключения договора о взаимной обороне двух стран. А в июне премьер-министр Израиля высказался в поддержку политики США в отношении Ирана.

Конфликт между США и Ираном обострился после решения Трампа в мае 2018 года разорвать ядерное соглашение (Совместный всеобъемлющий план действий — СВПД) с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения исламской республикой условий сделки. Власти Ирана подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

В свою очередь Нетаньяху 5 ноября пообещал, что еврейское государство сделает всё возможное, чтобы не позволить Ирану обзавестись ядерным оружием.