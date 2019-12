Трамп обсудил с Нетаньяху угрозу со стороны Ирана

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 1 декабря, провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, на которых они обсудили Иран и другие двусторонние вопросы. Об этом в понедельник сообщил в Twitter представитель Белого дома Джадд Дир.

«Лидеры обсудили угрозу со стороны Ирана, а также другие двусторонние и региональные вопросы», — написал он.

