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Трамп обсудил с Нетаньяху угрозу со стороны Ирана

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Фото: Global Look Press/Michael Reynolds/ZUMAPRESS.com
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Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 1 декабря, провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, на которых они обсудили Иран и другие двусторонние вопросы. Об этом в понедельник сообщил в Twitter представитель Белого дома Джадд Дир.

«Лидеры обсудили угрозу со стороны Ирана, а также другие двусторонние и региональные вопросы», — написал он.

Последний разговор Трампа и Нетаньяху состоялся 14 сентября, тогда они обсудили возможность заключения договора о взаимной обороне двух стран. А в июне премьер-министр Израиля высказался в поддержку политики США в отношении Ирана.

Конфликт между США и Ираном обострился после решения Трампа в мае 2018 года разорвать ядерное соглашение (Совместный всеобъемлющий план действий — СВПД) с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения исламской республикой условий сделки. Власти Ирана подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

В свою очередь Нетаньяху 5 ноября пообещал, что еврейское государство сделает всё возможное, чтобы не позволить Ирану обзавестись ядерным оружием.

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