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Конгрессмен Джо Сестак вышел из президентской предвыборной гонки в США

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Из президентской предвыборной гонки в США вышел конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак. Об этом он заявил в воскресенье, 1 сентября, в своем Тwitter-аккаунте.

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«Я ценю поддержку, которую многие из вас оказали мне, становясь волонтерами, жертвуя средства и посещая встречи с избирателями», — обратился он к своим сторонникам.

Сестак вступил в борьбу за право выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии в июне этого года, но его поддержали менее 1% избирателей, сообщает ТАСС.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

9 ноября экс-мэр Нью-Йорка 77-летний миллиардер Майкл Блумберг зарегистрировался как кандидат от Демократической партии США на первичных выборах президента Соединенных Штатов. Внутрипартийные выборы, или праймериз, пройдут 3 марта. На них изберут 52 делегатов, которые позже на национальном съезде партии объявят своего кандидата для участия в выборах, который будет противостоять президенту США, республиканцу Дональду Трампу. Демократы выберут своего кандидата на съезде в июле 2020 года.

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