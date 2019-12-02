Не менее 10 животных погибли при пожаре в сафари-парке в США
В небольшом парке дикой природы американского штата Огайо произошел пожар, погибли не менее 10 экзотических животных, сообщает 1 декабря 7News.
Отмечается, что возгорание возникло в одном из вольеров. По последним данным, погибли три жирафа, несколько антилоп и поркусов (кистеухая свинья).
Спасти удалось зебру и жирафа. Люди не пострадали.
Причины пожара выясняются.
В июне сообщалось, что в Петербурге из горящего приюта спасли сотни животных.