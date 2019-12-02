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Не менее 10 животных погибли при пожаре в сафари-парке в США

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Фото: youtube.com/ABC News
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В небольшом парке дикой природы американского штата Огайо произошел пожар, погибли не менее 10 экзотических животных, сообщает 1 декабря 7News.

Отмечается, что возгорание возникло в одном из вольеров. По последним данным, погибли три жирафа, несколько антилоп и поркусов (кистеухая свинья).

Спасти удалось зебру и жирафа. Люди не пострадали.

Причины пожара выясняются.

В июне сообщалось, что в Петербурге из горящего приюта спасли сотни животных.

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