Не менее 10 животных погибли при пожаре в сафари-парке в США

В небольшом парке дикой природы американского штата Огайо произошел пожар, погибли не менее 10 экзотических животных, сообщает 1 декабря 7News.

Отмечается, что возгорание возникло в одном из вольеров. По последним данным, погибли три жирафа, несколько антилоп и поркусов (кистеухая свинья).

Спасти удалось зебру и жирафа. Люди не пострадали.

Причины пожара выясняются.

В июне сообщалось, что в Петербурге из горящего приюта спасли сотни животных.