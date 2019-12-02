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Минпромторг выступил за обсуждение запрета детского шампанского

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Фото: Depositphotos
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Министерство промышленности и торговли РФ готово обсудить с другими ведомствами, бизнесом и экспертами инициативу об ограничении розничной продажи детского шампанского, сообщает «РИА Новости».

Это следует из имеющегося в распоряжении агентства ответа главы Минпромторга Дениса Мантурова на запрос депутата Госдумы Виталия Милонова.

Мантуров в своем ответе заявляет, что для подобного запрета необходимы научные, аналитические и статистические данные, которые бы свидетельствовали о невозможности урегулирования проблемы иным способом.

Тем не менее в ведомстве указали на значимость вопроса и выразили готовность дополнительно обсудить идею об ограничении продажи детского шампанского и сигарет с заинтересованными ведомствами: ФАС РФ, Минсельхозом‚ Минздравом, Минфином, Минпросвещения.

Также, по мнению Мантурова, эта тема должна быть поднята в разговоре с представителями предпринимательского и экспертного сообщества.

В октябре Милонов предложил Минпромторгу ограничить продажу детского шампанского и сигарет на территории страны, которые, по его мнению, формируют у детей положительное отношение ко взрослым «прообразам» данных товаров.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн поддержал эту инициативу.

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