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Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.

По словам артистки, сейчас она участвует в съемках детского КВН.

«Вместе с суперкомандой АМиК («Александр Масляков и компания». — Ред.), каналом СТС и несравненным Михаилом Галустяном мы начинаем новый сезон детского КВН!» — написала Михалкова в Instagram.

Актриса отметила, что очень рада работать с талантливыми детьми, поддерживать их и вдохновлять перед выходом на сцену.

30 октября Михалкова сообщила о решении покинуть «Уральские пельмени». Она отметила, что давно обдумывала такой шаг. Основным поводом для ухода стало то, что Михалкова «переросла» шоу и достигла «потолка».

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