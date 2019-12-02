Экс-супруга короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну

«Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина подала заявление в полицию на экс-супруга — бывшего короля Малайзии Мухаммада V.

Спустя год после свадьбы пара развелась. Девушка родила сына, которого не признает экс-супруг. Воеводина подала иск, чтобы получить алименты.

Теперь ей угрожают неизвестные лица и требуют отозвать иск. Воеводина сообщила, что вынуждена была сменить место жительства из-за угроз.

Воеводина требует $31 тыс. в месяц и дом в Лондоне.