Мирослава Дума сообщила о смертельном диагнозе

Соосновательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила, что у нее обнаружили редкое заболевание легких. По словам 34-летней предпринимательницы, врачи полагают, что ей осталось жить семь месяцев.

Причину смертельного заболевания Дума видит в «годах самокритики, сомнений в себе, стресса и диет», которые нанесли серьезный урон ее организму.

При этом предпринимательница указала, что после того как она узнала свой диагноз, пересмотрела взгляды на жизнь, и последние несколько месяцев стали для нее самыми счастливыми.

«Я вдруг перестала заниматься беготней и поняла, как сильно я люблю жизнь, как прекрасен наш мир и как сильно я хочу остаться здесь. <…> Я просыпаюсь счастливой только потому, что могу провести здесь еще один день», — написала она в Instagram.

По ее словам, сейчас она измеряет успех благополучием и здоровьем близких. Помогает ли ей лечение и как сейчас она себя чувствует, Дума не рассказала.

1 декабря сообщалось, что певица Анна Семенович рассказала о редкой патологии, от которой страдает. По словам артистки, из-за этого ей пришлось прибегнуть к помощи хирургов.