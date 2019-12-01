Быстров объяснил агрессию фанатов в отношении Дзюбы

Бывший полузащитник футбольных клубов «Зенит» и «Спартак» Владимир Быстров считает не совсем правильным говорить о травле форварда петербургского клуба Артема Дзюбы со стороны активных болельщиков московской команды. Фанаты оскорбляли нападающего, воспитанника «Спартака» во время матча сборной России в Сан-Марино, а также скандировали неприличные слова в его адрес на игре с «Уралом» в Екатеринбурге. В воскресенье, 1 декабря, в Санкт-Петербурге состоялся матч «Зенит»–«Спартак».

«Об этом слишком много говорят... Его же не весь стадион травит, так? А кучка отдельных лиц. Они живут в каком-то своем мире. Приходят и выражают свои эмоции, негатив. Ходят, кричат матом... Алкоголь и некоторая безбашенность этих людей делают свое дело», — сказал Быстров в интервью «Спорт-Экспрессу».

Сам Быстров также становился объектом травли фанатов после своего перехода из «Зенита» в «Спартак» и возвращения в Санкт-Петербург. Причем агрессию в его отношении в большей степени проявляли фанаты родного клуба.

Встреча московского и петербургского клуба завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил защитник красно-белых Илья Кутепов, который оформил автогол на 21-й минуте матча.