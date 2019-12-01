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Зеленский поздравил украинцев с годовщиной независимости

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Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с 28-й годовщиной проведения референдума о независимости. Об этом он написал в своем Facebook в воскресенье, 1 декабря.

«90% украинцев в Закарпатье и Волыни, в Донбассе и Львове, в Одессе, Харькове, Днепре, Луганске и в Крыму, собственно, в каждом уголке родины сказали: Украине — быть!» — подчеркнул украинский лидер. Он отметил, что все граждане страны объединились в одной независимой стране вне зависимости от языка, пола или религии.

Зеленский подчеркнул, что сегодня на Украине живет уже целое поколение людей, которые родились сами или родили детей в уже независимой стране.

Украина обрела независимость 24 августа 1991 года в рамках акта провозглашения независимости страны, который приняла Верховная рада. 1 декабря того же года на Украине прошел всеукраинский референдум о независимости. По его результатам, акт признали 90,3% украинцев во всех регионах. В тот же день прошли первые президентские выборы, на которых победил Леонид Кравчук.

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