Хэмилтон выиграл финальный этап «Формулы-1» в Абу-Даби

Британский гонщик Льюис Хэмилтон из команды Mercedes одержал победу в финальном, 21-м Гран-при чемпионата «Формула-1» на трассе в Абу-Даби. Итоговая гонка прошла на трассе Яс Марина в воскресенье, 1 декабря.

A fitting goodbye to the @MercedesAMGF1 W10, from @LewisHamilton 🙌#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/0Wy4Xn1hP8