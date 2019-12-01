Хэмилтон выиграл финальный этап «Формулы-1» в Абу-Даби

Британский гонщик Льюис Хэмилтон из команды Mercedes одержал победу в финальном, 21-м Гран-при чемпионата «Формула-1» на трассе в Абу-Даби. Итоговая гонка прошла на трассе Яс Марина в воскресенье, 1 декабря.

Второе место занял Макс Ферстаппен (Нидерланды) из Red Bull Racing. Третьим гонку завершил Шарль Леклер из Монако, выступающий за Ferrari.

По итогам сезона Хэмилтон набрал 413 очков. Его напарник по команде Валттери Боттас заработал 326 баллов. Третье место в сезоне занял Макс Ферстаппен с 278 баллами. Россиянин Даниил Квят из Torro Rosso закончил сезон на 13-м месте с 37 набранными очками.

В рейтинге производителей лидирующую позицию занял Mercedes с 739 баллами, на втором месте — Ferrari с 504 баллами, на третьем — Red Bull (417 очков).

Хэмилтон стал шестикратным чемпионом по результатам предпоследнего этапа Гран-при в США. По общему числу побед в «Формуле-1» он уступает только Михаэлю Шумахеру, выигрывавшему гонки семь раз.