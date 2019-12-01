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Гитарист Rival Sons рассказал о будущем рок-музыки

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Гитарист рок-группы Rival Sons Дейв Бест рассказал в интервью «Известиям» о том, каким он видит будущее рок-музыки. По его словам, сегодня люди слушают рок-н-ролл всё больше, в том числе и по радио.

«Это — хороший знак и рок себя нормально чувствует», — отметил он.

Бест также прокомментировал то, что в прессе Rival Sons нередко называют «следующей рок-н-рольной легендой».

«Я не хочу останавливать их, пусть говорят так. Мы просто делаем то, что делаем. Ну а люди наслаждаются этим. Мы записываем песни, поем вживую. Если люди говорят об этом так — это прекрасно», — заключил музыкант.

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