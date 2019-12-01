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Два ополченца ДНР погибли при обстреле украинских силовиков

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Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой
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Во время обстрела украинских снайперов погибли два военных самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя народной милиции ДНР в воскресенье, 1 декабря.

«Вчера в результате работы вражеских снайперов был ранен военнослужащий ДНР, и при попытке его эвакуировать получили ранения, несовместимые с жизнью, еще двое наших военнослужащих», –– заявил собеседник информагентства. В ответ, по словам представителя ДНР, они ликвидировали троих и ранили двоих бойцов ВСУ.

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В народной милиции ДНР считают, что Киев специально направил снайперские группы в республику с целью дестабилизации ситуации в Донбассе в преддверии саммита «нормандской четверки», который состоится 9 декабря в Париже.

30 ноября председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал «самоубийством» Украины силовой метод возвращения Донбасса. Он считает, что Киеву нужно искать компромиссный вариант, исключающий боестолкновения.

28 ноября Киев анонсировал пять сценариев реинтеграции Донбасса. Однако от подробностей каждого из этих планов пока воздержался.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. За это время на территориях Луганской и Донецкой областей появились самопровозглашенные народные республики. Украинские власти уверены, что повстанцам помогают российские власти. В Кремле категорически отрицают подобные обвинения. Разрешить конфликт старается «нормандская четверка». В феврале 2015 года лидеры России, Украины, Германии и Франции подписали Минские соглашения. Документ предполагает отвод сил, режим прекращения огня и разоружение. С тех пор договоренности неоднократно нарушались.

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